У Росії знайшли вертоліт, на якому втік Янукович (відео)

Як йдеться у сюжеті програми, це саме той вертоліт, яким Янукович відлітав з "Межигір'я" разом з награбованим.

Вартість такого гелікоптера перевищує 10 мільйонів доларів.

Як дізналися "Гроші", нещодавно весь авіапарк Януковича - літаки і два вертольоти - змінили реєстрацію з української на британську - острова Мен. Перереєструвати авіапарк в офшорі Януковичу допомогли експерти з мінімізації податків.

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На оренду двох вертольотів і реактивного літака для Януковича з бюджету щорічно витрачали кілька десятків мільйонів гривень. При тому, що диктатор орендував авіапарк у свого сина.