У Росії знайшли вертоліт, на якому втік Янукович (відео)
15:25, 07 жовтня 2014Політика
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Журналісти програми "Гроші" виявили вертоліт екс-президента України Віктора Януковича на непримітному аеропорту російського міста Нижній Новгород.
Вертоліт Януковича помітили в аеропорту Нижнього Новгорода / © UNIAN
Як йдеться у сюжеті програми, це саме той вертоліт, яким Янукович відлітав з "Межигір'я" разом з награбованим.
Вартість такого гелікоптера перевищує 10 мільйонів доларів.
Як дізналися "Гроші", нещодавно весь авіапарк Януковича - літаки і два вертольоти - змінили реєстрацію з української на британську - острова Мен. Перереєструвати авіапарк в офшорі Януковичу допомогли експерти з мінімізації податків.
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На оренду двох вертольотів і реактивного літака для Януковича з бюджету щорічно витрачали кілька десятків мільйонів гривень. При тому, що диктатор орендував авіапарк у свого сина.
Вертоліт Януковича помітили в аеропорту Нижнього Новгорода
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