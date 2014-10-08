Прикордонники зафіксували розвідувальний безпілотник під Маріуполем

Про це повідомляє штаб Оборони Маріуполя у Facebook.

«На південних рубежах України прикордонники продовжують фіксувати факти повітряної розвідки. Вчора о 19-й годині на ділянці в районі сіла Широкине виявлено безпілотник, який прямував у бік Маріуполя на висоті близько 1 кілометра», - говориться в повідомленні.

У Маріуполі ситуація залишається спокійною і контрольованою. Військові частини Національної гвардії України продовжують забезпечувати контрольно-пропускний режим на блокпостах і в районі оборони.

Читайте такожРосійські агенти намагаються визначити місця дислокації української армії - прикордонникиТакож повідомляється, що українські військовослужбовці проводять протидиверсійні дії, пошук і знищення диверсійно-розвідувальних груп супротивника і озброєних злочинців навколо міста. Тривають інженерно-фортифікаційні роботи з оборони міста.

«Міською владою спільно з військовим командуванням узгоджена модель опалюваного і утепленого контейнера, який зариватиметься під землю і служитиме спальним місцем для солдатів. Також здійснюється пошук приміщень, які можна виділити для обігріву солдатів у максимальній близькості до кожного блокпоста», - повідмляє штаб Оборони Маріуполя.