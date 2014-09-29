Диверсанти можуть сіяти паніку в Маріуполі - штаб оборони

У Маріуполі можуть діяти групи диверсантів.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник начальника "Штабу оборони Маріуполя" Роман Соколов, повідомляє портал "Новости Донбасса".

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"За інформацією спецслужб, у місті можуть знаходитися ворожі диверсанти. Вони можуть готувати терористичні акти, намагатися посіяти паніку", - зазначив Соколов.