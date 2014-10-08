ООН зафіксувала підкріплення бойовиків з Росії в кінці серпня – початку вересня

Про це йдеться в звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо України, опублікованому сьогодні, 8 жовтня.

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«Доповідь місії 35-ти спостерігачів ООН з прав людини в Україні, яка охоплює період з 18 серпня по 16 вересня, відзначає, що з 24 серпня по 5 вересня озброєні групи самопроголошеної «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» були підкріплені збільшенням кількості іноземних бойовиків, у тому числі громадян з Російської Федерації», - йдеться в звіті.