ООН зафіксувала підкріплення бойовиків з Росії в кінці серпня – початку вересня
14:51, 08 жовтня 2014Політика
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ООН зафіксувала, що бойовики з так званих «ДНР» та «ЛНР» отримали підкріплення з Росії в період з 24 серпня по 5 вересня.
REUTERS
Про це йдеться в звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо України, опублікованому сьогодні, 8 жовтня.
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«Доповідь місії 35-ти спостерігачів ООН з прав людини в Україні, яка охоплює період з 18 серпня по 16 вересня, відзначає, що з 24 серпня по 5 вересня озброєні групи самопроголошеної «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» були підкріплені збільшенням кількості іноземних бойовиків, у тому числі громадян з Російської Федерації», - йдеться в звіті.
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