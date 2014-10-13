Нова Рада може повернути Верховному суду повноваження вищої інстанції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виїзного засідання Кабінету міністрів України за участю суддів Верховного суду.

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"В процесі низки реформ, які проходили в Україні за останні десятиліття, не дочиталися ті, які проводили судові реформи, основну і ключову тезу в Конституції України - Верховний суд України є найвищою судовою інстанцією. Тому, на наше переконання, новий парламент України повинен повернути Верховному суду всі повноваження вищої судової інстанції і всі повноваження з розгляду касаційних справ саме Верховним судом", - сказав Яценюк.