Нова Рада може повернути Верховному суду повноваження вищої інстанції
13:19, 13 жовтня 2014Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що новий парламент повинен повернути Верховному суду повноваження вищої судової інстанції.
Верховному суду можуть повернути повноваження вищої судової інстанції / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виїзного засідання Кабінету міністрів України за участю суддів Верховного суду.
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"В процесі низки реформ, які проходили в Україні за останні десятиліття, не дочиталися ті, які проводили судові реформи, основну і ключову тезу в Конституції України - Верховний суд України є найвищою судовою інстанцією. Тому, на наше переконання, новий парламент України повинен повернути Верховному суду всі повноваження вищої судової інстанції і всі повноваження з розгляду касаційних справ саме Верховним судом", - сказав Яценюк.
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