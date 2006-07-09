Ющенко висловив співчуття Президенту Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав співчуття Президенту Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ у зв`язку з трагедією, яка сталася внаслідок катастрофи пасажирського літака в Іркутську, й призвела до значної кількості загиблих та поранених.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Глави держави.

«Від імені народу України та від себе особисто висловлюю Вам, Пане Президенте, сім`ям загиблих і всьому російському народу найщиріші співчуття», – зазначено у листі В.ЮЩЕНКА до В.ПУТІНА.

У співчутті Президента України також наголошується, що в Україні поділяють біль від тяжкої втрати, яка спіткала дружній народ Росії.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ раніше висловив співчуття голові Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Сергію МИРОНОВУ та голові Держдуми Росії Борису ГРИЗЛОВУ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР.

Як повідомляв УНІАН, в авіакатастрофі в Іркутську аеробуса А-310 авіакомпанії "Сибір". МНС Росії підтверджує загибель 122 чоловік в авіакатастрофі в Іркутську. В лікарнях, за даними міністерства перебувають 54 особи, не відома доля 25 пасажирів

Авіакатастрофа сталася в неділю о 07:44 за місцевим часом (3:44 за київським). Літак авіакомпанії "Сибір" виконував рейс Москва-Іркутськ. При заході на посадку лайнер виїхав за межі злітно-посадочної смуги, зніс бетоннй загорожу і в`їхав в гаражні споруди. Від удару кабіна деформувалася, стався вибух, усередині салону почалася пожежа.

За даними авіакомпанії "Сибір", на борту літака перебувало 200 чоловік - 192 пасажири і 8 членів екіпажу.

В.ПУТІН оголосив 10 липня 2006 року в Росії днем жалоби.