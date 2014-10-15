За добу в зоні АТО поранено 12 українських військових

Упродовж доби в зоні АТО отримали поранення 12 українських військовослужбовців, загиблих немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Загиблих українських військових за минулу добу немає. Підтверджено поранення 12 військовослужбовців", - сказав Лисенко.