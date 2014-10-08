В зону АТО вирушили сотні одиниць бронетехніки - Луценко

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24tv.ua

"Ми маємо використати припинення вогню, навіть якщо це не доконаний факт, ми маємо використовувати кожен день цієї "передишки" для двох речей: перше - модернізація української армії... і друга - негайні економічні реформи", - сказав Луценко.

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“Не маю права казати точну цифру, але можу вас запевнити: сотні одиниць бронетехніки за ці дні надійшли на фронт. І тисячі підготовлених військ, набагато краще підготовлених, ніж у перші дні, зараз проходять ротацію у зоні АТО. А, як ви знаєте, призовники були відізвані із цієї зони в тилові райони”, - зазначив екс-глава МВС.