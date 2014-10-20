До Ради прибув Яценюк
11:34, 20 жовтня 2014Політика
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До Верховної Ради прибув прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Рада нарешті запрацювала @HromadskeTV
Як передає кореспондент УНІАН, засідання парламенту розпочалося.
Читайте такожУ Раді зарєєструвались 240 депутатів (онлайн-трансляція засідання)Як повідомляв УНІАН, сьогодні спочатку на позачергове засідання ВР зареєструвалося лише 223 народних депутати, а для ухвалення рішення в парламенті необхідно мінімум 226 голосів.
Майже в повному складі відсутні народні депутати, які раніше входили до фракції КПУ, а також більшість народних депутатів із фракції Партії регіонів.
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