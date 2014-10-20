До Ради прибув Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, засідання парламенту розпочалося.

Читайте такожУ Раді зарєєструвались 240 депутатів (онлайн-трансляція засідання)Як повідомляв УНІАН, сьогодні спочатку на позачергове засідання ВР зареєструвалося лише 223 народних депутати, а для ухвалення рішення в парламенті необхідно мінімум 226 голосів.

Майже в повному складі відсутні народні депутати, які раніше входили до фракції КПУ, а також більшість народних депутатів із фракції Партії регіонів.