Кандидати-самозванці продовжують використовувати бренди партій без їхньої згоди (ФОТО)

Більше того, «Правий сектор» назвав нахабством використання символіки їхньої партії у передвиборчій агітації Дідовця. Агітатори кандидата досі переконують виборців, що «Правий сектор» підтримує кандидатуру цього кандидата.

Читайте такожУкраїнці хочуть бачити в парламенті нові обличчя – дослідження У заяві партії зазначено, що вочевидь символіка «ПС» видається цьому претендентові на мандат більш привабливою ніж Радикальної партії, що висунула Дідовця, передає Ukranews.

«Правий сектор» заявляє, що партія не ухвалювала жодних рішень щодо його висування або підтримки. Список кандидатів від цієї партії у мажоритарних округах оприлюднено на їхньому офіційному сайті.

Юрій Дідовець використовує також символіку «Батьківщини», хоча є офіційним кандидатом від Радикальної партії Ляшка.