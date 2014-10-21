Президент підписав закон, що дозволяє судити Януковича
Президент Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє карати за окремі злочини проти основ національної і громадської безпеки, корупційні злочини.
Про це повідомив глава держави в "Твіттері". "Підписав закон, який дозволить провести суд над Януковичем", - написав глава держави.
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Закон забезпечить невідворотність покарання у випадках, якщо підозрюваний (обвинувачений), перебуваючи за межами України, переховується від органів слідства і суду та ухиляється від кримінальної відповідальності, та підвищити ефективність розслідування окремих злочинів проти основ національної безпеки України і громадської безпеки, а також забезпечення конфіскації майна за їх вчинення. Цей закон дозволяє проводити заочні процеси над підозрюваними.
"З завтрашнього дня у прокуратури, слідчих органів і судів з'явиться можливість посадити на лаву підсудних злочинців, які перебувають за кордоном. Закон зробить можливим зробити відповідні кроки щодо арешту їх майна, рахунків", - прокоментував президент підписання закону.
Підписав закон, який дозволить провести суд над Януковичем. pic.twitter.com/kNHyPFkI4N
— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 октября 2014