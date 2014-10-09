Податківці залишили схему часів Януковича, на якій приватна фірма заробляє близько 25 мільйонів

Усі пломби-голограми, що використовують власники касових апаратів, друкує одна приватна фірма – «НВП «Гаммаграфік», яка контролюється екс-заступником директора ДП «Укрелекон» (підпорядковується Державній фіскальній службі) Русланом Янгаличевим. Про це йдеться у сюжеті телепрограми «Наші гроші».

Щомісячна потреба власників касової техніки в пломбах – 150-200 тис. одиниць. Ціна однієї становить 10 грн. Таким чином, за рік виробник продає пломб на 20-25 млн. грн.

До 2010 року пломби продавав сам «Укрелекон», однак після зміни директора, ДП доручило друк голограм приватникам.

Тим часом ще в червні на запит Міністерства фінансів державний поліграфкомбінат «Україна» повідомив, що готовий друкувати такі пломби за ціною в 1,5 грн. Окрім того, згідно до законодавства друк документів із елементами спец захисту може друкувати лише поліграфкомбінат «Україна».

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Нині компанія «Гаммаграфік» здійснює не лише друк, але й безпосередній продаж пломб. «Наші гроші – ТБ» стали свідками передачі документів зі спеціальними елементами захисту. Передача пломб відбувалася просто у вестибюлі столичного заводу «Квазар» водієм-кур’єром компанії «Гаммаграфік». Офісу «Гаммаграфіку» на території заводу відшукати не вдалося. Кур’єр відмовився повідомити, де розташовані виробничі та офісні приміщення компанії «Гаммаграфік».

Компанія «Гаммаграфік» контролюється Русланом Янгаличевим, колишнім заступником директора ДП «Укрелекон». Раніше Янгаличев особисто фігурував серед засновників. Нині співвласниками є Людмила Дяченко та Роман Сидоров – теща Руслана Янгаличева та брат його дружини.

Директор ДП «Укрелекон» Сергій Сорокін працює на посаді з 2010 року. Контракт з ним укладено до 2016 р.

Нагадаємо, що Національний банк України і Державна фіскальна служба залишили діяти ще одну схему 2012 року, за якою власники касових апаратів мусять сплачувати близьким до "Сім’ї" компаніям 80 млн грн. у рік за передачу та обробку даних.