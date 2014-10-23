Медведєв знайшов винних у зриві туристичного сезону в окупованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на засіданні російського уряду, він сказав: «Літо було гарячим, люди їхали відпочивати, із задоволенням, треба зізнатися, але на переправі були труднощі, люди стояли на спеці у багатокілометрових чергах. Зрозуміло, що інфраструктура не пристосована, міст ще не побудували. Труднощі носять об'єктивний характер, але потрібно постаратися, щоб наступний сезон пройшов з меншими проблемами».

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За словами Медведєва, уряд РФ має намір виділити субсидію на облаштування інфраструктури поромної переправи між Краснодарським краєм і Кримом у розмірі 170 млн рублів (близько 4 млн доларів), щоб пройти наступний курортний сезон.

Він зажадав забезпечити порти Кавказ і Керч обладнанням для безпеки перевезення людей і їх обслуговування.

Як повідомляв УНІАН, на думку російських експертів, завершення будівництва моста через Керченську протоку в 2018 році, як планує російська влада, є малоймовірним через фінансову ситуацію в РФ, що загрожує жителям Криму дефіцитом товарів першої необхідності протягом найближчих років, особливо взимку, коли не буде працювати поромна переправа.

5 вересня міністр транспорту РФ Максим Соколов заявив, що Росія планує побудувати міст у Криму через Керченську протоку до 16 грудня 2018 року.