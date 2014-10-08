Завершення будівництва мосту через Керченську протоку в 2018 році є маловірогідним - експерт

Таку думку УНІАН висловив співробітник однієї з російських консалтингових компаній.

«Проект будівництва Керченського мосту ще довгий час залишатиметься лише проектом. На сьогодні розробляється п'ять проектів спорудження цього мосту, які на початку 2015-го будуть представлені на конкурс, після перемоги в якому проектна організація одержить державне замовлення на розробку повноцінного проекту з усіма розрахунками. Водночас, за оцінками експертів-будівельників, у фінансовій ситуації, що склалася в РФ, початок будівництва Керченського мосту раніше 2016 року і його закінчення раніше 2018-го малоймовірне», - сказав співрозмовник агентства.

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При цьому він підкреслив, що восени і на початку зими зазвичай в районі Керченської протоки різко погіршуються погодні умови, посилюється вітер, а під час лютих морозів ця протока взагалі замерзає.

Він зазначив, що за прогнозами метеорологів, нинішня зима буде не найм'якшою, і морози в районі Керчі можуть досягати мінус 28 градусів.

«Це загрожує істотними перебоями в поставках товарів першої необхідності населенню Криму», - сказав він.

При цьому експерт припускає, що в такій ситуації у жителів півострова може зменшитися «любов до великої Росії», навіть якщо Москва намагатиметься «налагодити безперебійні постачання до Криму з використанням транспортної авіації МНС Росії».

Сьогодні, 8 жовтня, президент Росії Володимир Путін на засіданні президії Держради з питань вдосконалення мережі автодоріг заявив, що до кінця 2018 року Росія має реалізувати «ще один складний мостовий перехід – перехід через Керченську протоку».

5 вересня міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що Росія планує побудувати міст до Криму через Керченську протоку до 16 грудня 2018 року.

Водночас, за даними російської Єдиної транспортної дирекції, в районі Керченської переправи, що зв'язує територію Росії з анексованим Кримом, посилився вітер. Ухвалено рішення про зміну маршрутів двох поромів. На даний момент на Керченській переправі сила вітру досягає 15 м/с. Працюють пороми «Іонас», «Олімпіада», «Глюкофілоуса». Пороми «Керченський 2» і «Єйськ» ходять за маршрутом порт «Кавказ» - порт «Керченський рибний торговий порт».