Бойовики знову спробували взяти штурмом Донецький аеропорт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, впродовж минулої доби в Луганській області зменшилася активність терористів, натомість на півдні Донецької області спостерігається їхнє пожвавлення. Зокрема із "Градів" та мінометів були обстріляні позиції сил АТО під населеними пунктами Павлопіль, Талаківка, Нова Ласпа.

Читайте такожБойовики затримують місцевих жителів за фото - або відео-зйомку

Водночас, як сказав Лисенко, впродовж доби ситуація на блокпосту під Смілим залишалася спокійною.