Бойовики знову спробували взяти штурмом Донецький аеропорт
13:31, 23 жовтня 2014Політика
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Вчора проросійські бойовики намагалися штурмом захопити диспетчерську вежу Донецького аеропорту, але через вогонь українських військових зазнали значних втрат у живій силі і були змушені відступити.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, впродовж минулої доби в Луганській області зменшилася активність терористів, натомість на півдні Донецької області спостерігається їхнє пожвавлення. Зокрема із "Градів" та мінометів були обстріляні позиції сил АТО під населеними пунктами Павлопіль, Талаківка, Нова Ласпа.
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Водночас, як сказав Лисенко, впродовж доби ситуація на блокпосту під Смілим залишалася спокійною.
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