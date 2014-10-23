В районі Дебальцево діють снайперські групи бойовиків

08:43, 23 жовтня 2014
Політика
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Обстановка на 32-му блокпосту, що розташований поблизу Смілого, спокійна. В районі Миколаївки і Дебальцево діють снайперські групи бойовиків.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. Особовий склад об’єкту забезпечений усім необхідним для несення служби. Ніч в цьому секторі минула тихо, але напередодні вечором бойовики зі стрілецької зброї обстріляли наші позиції неподалік Щастя.

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За даними прес-центру АТО, вночі бойовики з РСЗВ БМ-21 "Град" двічі стріляли в районі Миколаївки і Дебальцево неодноразово лунали вибухи від мінометів. За оперативною інформацією в цьому районі діють снайперські групи бойовиків.

"Відновились обстріли наших позицій на півдні зони АТО, зокрема в районі Павлополя та Заможного", - йдеться в повідомленні.

Українські підрозділи вживають заходів щодо нейтралізації вогневих точок бойовиків.

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