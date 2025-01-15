Цього року влітку відбудеться саміт НАТО, і Польща робить на нього ставку у питанні запрошення України до членства.

Польща постійно вимагає від інших країн-членів офіційно запросити Україну до вступу в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). Як передає кореспондент УНІАН, про це президент країни Анджей Дуда заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Найбільшою гарантією безпеки для України було би і, сподіваюся, буде незабаром членство в Північноатлантичному альянсі, і ці гарантії пов'язані із 5 статтею (про те, що напад на одного члена Альянсу означає напад на усіх країн НАТО - УНІАН). Звичайно, усі ми усвідомлюємо, що повне приєднання, вступ України в НАТО буде можливим тільки після припинення воєнних дій, але на сьогоднішній день, будучи президентом Республіки Польща і сусідом України, який з самого початку залучався у допомогу Україні після російського вторгнення, я і з самого початку наполегливо вимагаю, щоби Україні країни НАТО видали запрошення до членства в НАТО. Це був би перший крок, пов'язаний із наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичному Альянсі", - наголосив Дуда.

У цьому контексті президенти Польщі і України обговорили підготовку до ісх запланованих на цей рік зустрічей в рамках НАТО, у тому числі саміт лідерів Альянсу, які відбудеться у Гаазі влітку.

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Дуда вважає, що саміт НАТО є метою, на яку треба робити ставку. Він сказав, що дедалі більше очільників держав блоку схиляються до того, що слід Україну запросити в НАТО.

Перспективи членства України в НАТО

Як повідомляв УНІАН, у жовтні президент України представив План перемоги України. Перший пункт плану перемоги України - це негайне запрошення до НАТО.

Однак партнери України відреагували на цей план без особливого ентузіазму. Днями обраний президент США Дональд Трамп заявив, що на Заході начебто вважають неможливим членство України в НАТО.

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