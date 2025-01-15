За словами глави МЗС, курс на членство в НАТО давно закріплений у Конституції України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що наша держава вважає вступ у НАТО єдиною найнадійнішою гарантією безпеки для себе. Про це він наголосив в інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, позиція України щодо прагнення вступити до альянсу, є твердою, адже курс на членство в НАТО давно закріплений у Конституції і за це виступає переважна більшість українського населення.

"Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки", - відповів Сибіга, коли його запитали про альтернативні гарантії, які Україні можуть пропонувати під час мирних перемовин.

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Міністр підкреслив, що Україна вже проходила "альтернативні варіанти". Зокрема всі бачили, як провалився Будапештський меморандум.

"Створення будь-яких "сірих зон" призводить лише до подальших загострень. Тому членство України в НАТО - це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави", - запевнив політик.

Крім того, Сибіга розповів деталі діалогу з іноземним колегою, який у 2008 році перебував на саміті у Бухаресті, де могли прийняти рішення про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства в НАТО.

За словами цього політика, російський диктатор Володимир Путін тоді кидався прямими погрозами, що окупує Україну, якщо таке рішення буде ухвалено.

"Як ми знаємо, тоді Альянс проявив слабкість та історичну недалекозорість. І що ми побачили потім? Росія окупувала Грузію, потім окупувала та анексувала Крим, а зараз - маємо повномасштабну війну. Ті помилки неприпустимо повторювати. Потрібні сильні рішення, що створять стратегічні гарантії трансатлантичної безпеки. А це - членство України в НАТО", - додав дипломат.

Він вважає, що інші інструменти, серед яких двосторонні безпекові угоди із союзниками, є складовою підготовки України до членства в альянсі та інструментом її підсилення, проте вони не можуть замінити членство нашої країни в НАТО.

Вступ України в НАТО - останні новини

Раніше оглядач Politico висловив думку, що Україна може вступити в НАТО, якщо її союзники зроблять три кроки. Для реалізації цієї стратегії, за його словами, потрібно: офіційне зобов’язання України не застосовувати силу для повернення окупованих територій, включення всієї міжнародно визнаної території України до НАТО, зміна статті 6 Північноатлантичного договору.

Водночас опитування показало, що 47% українців готові на вступ до НАТО в обмін на окуповані території. Це на 14% більше, ніж у 2023 році. Проти такої ідеї виступили 36% опитаних українців.

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