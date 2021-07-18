За словами Олексія Арестовича, Україна перегляне свій геополітичний вектор, якщо проросійські настрої в Європі й США посилюватимуться з акцентом на здачу українських інтересів.

Україна буде змушена переорієнтувати свої інтереси на Схід, якщо в Євросоюзі і США буде посилюватися вплив російських лобістів і буде реалізована політика здачі українських інтересів.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на телеканалі "Дом".

За його словами, Євросоюз неоднорідний у питанні взаємин з Росією. Зокрема, Німеччина продовжує лобіювати російський газопровід "Північний потік-2". А в кінці червня Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів ЄС із Володимиром Путіним, однак цю пропозицію не підтримала низка країн.

Також у питанні щодо Росії розкололася політична еліта США, вважає Арестович.

"І західна еліта, військово-політичне керівництво Заходу розкололося. Тому що навіть в Сполучених Штатах в оточенні президента Байдена є люди, які хотіли б, як вони кажуть, нормалізації відносин з Росією", - сказав Арестович.

Він додав, що "нормалізація" відносин західних країн із РФ може виявитися "дуже неприємною для України".

"З огляду на попередній досвід, як швидко й акуратно Захід здав Афганістан, який він 20 років підтримував, а потім за тиждень здав", - нагадав Арестович.

Також він зазначив, що варто враховувати протистояння між Росією і США, а також Китаєм і США.

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"Страх деяких осіб на Заході перед Китаєм настільки великий, що вони хочуть перетягнути Російську Федерацію на сторону Заходу, навіть ціною нав'язування Україні російського варіанту вирішення російсько-українського конфлікту... І дуже багато сил на Заході вважають, що це невелика ціна: пожертвувати українськими інтересами. Не до кінця, звичайно, давши якісь компенсації, давши якісь гарантії, але поділити сфери впливу на Україну між Євросоюзом і Росією, наприклад, і позбавити нас права на власну історичну долю", - зазначив Арестович.

При цьому він додав, що в ЄС, США і загалом у світі є частина еліт, яка займає українську сторону, зокрема, виступаючи проти "Північного потоку-2", проти нав'язування Україні російського варіанту виконання Мінських угод.

"Є Британія, є Туреччина. Дзвінок президента був лідеру Китаю - це ще одна вісь, з якої ми можемо збалансувати наші відносини. Намічається велике азійське турне президента", - зазначив Арестович.

На думку спікера української делегації в ТКГ, якщо проросійські настрої в Європі й на Заході будуть посилюватися з акцентом на здачу українських інтересів, то Україні нічого не залишиться, як переглянути свій геополітичний вектор.

"І загальний меседж такий, як мені здається, - якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід, і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу", - наголосив Арестович.

Він уточнив, що у "розвороті на Схід" він має на увазі вибудовування системи відносин з Китаєм, В'єтнамом, Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром та іншими країнами.

"Які мають і фінансовий, і політичний ресурс для того, щоб не дати Україні десуб'єктизувати, тобто, позбавити її історичної долі, суб'єктності, як хочеться багатьом на Заході, заплативши ціну за нормалізацію відносин з Росією і перетягування її в боротьбі з Китаєм на свою сторону. Це величезна пастка, небезпечна. Зараз проти неї йде боротьба. Президент бореться за суб'єктність України", - підсумував Арестович.

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Автор: Олександр Топчій