У другому півріччі 2021 року планується турне президента Володимира Зеленського азійськими країнами.
Про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив у своїй статті для видання ZN.UA.
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Він наголосив, що Україна має чимало економічних інтересів у Південній Кореї, В'єтнамі, Таїланді, Сінгапурі, які й стануть основними напрямками зазначеного турне.
Крім того, за інформацією заступника керівника ОП, українська влада прагне розвивати відносини з КНР.
“У відносинах із Китаєм ключовим завданням є розвиток взаємовигідної торговельно-економічної співпраці, передусім подальше нарощування обсягів експорту української продукції до цієї держави, розширення номенклатури експортованих товарів, зміцнення позицій на китайському ринку українських виробників сільськогосподарської продукції”, - додав Жовква.
Дипломатичний радник президента додав, що актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації в Україні окремих інфраструктурних проектів.
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