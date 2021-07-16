Позаштатний радник глави Офісу президента вважає, що Захід готовий домовлятися з Кремлем через стурбованість зростанням впливу Китаю.

Нещодавній візит президента Володимира Зеленського до Німеччини не приніс Україні жодних результатів, про що свідчать підсумки зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом США Джо Байден у Вашингтоні.

Про це на телеканалі "Україна 24" заявив позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"А не приніс тому, що пані Меркель 7 років трималася, але, зрештою, все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії", - вважає Арестович.

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Назвавши Меркель" політиком, що йде", він додав, що Зеленському не вдалося знайти з нею спільну мову і "спільне розуміння з цілого спектру питань", а всі кути в їхніх заявах після переговорів були згладжені "просто щоб не сваритися".

На думку Арестовича, Захід готовий домовлятися з Росією через стурбованість зростанням впливу Китаю.

"Ціна може бути важкою для України, навіть в оточенні Байдена є такі люди", - підкреслив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, що переговори Зеленського з Меркель відбулися 12 липня в Берліні. Однією з тем стало будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" - Німеччина домагатиметься, щоб Україна залишилася транзитером газу і в разі запуску "труби".

А 15 Липня Меркель прибула до США, де зустрілася з американським президентом Джо Байденом. "Українське питання" було однією з тем переговорів.

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Автор: Станислав Кожемякин