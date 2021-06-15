В ОП стверджують, що у президента немає жодних претензій до молебню УПЦ, лише категоричне неприйняття постановочних "жовтих кашкетів" "ОПЗЖ".

Президент Володимир Зеленський у своєму «хльосткому коментарі» жорстко охарактеризував мітинг «ОПЗЖ», його слова не мають стосунку до заходу Української православної церкви Московського патріархату сьогодні під Радою.

Про це йдеться в переданому кореспонденту УНІАН коментарі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

«Прямо зараз маємо черговий приклад створення іншої реальності. Або спроби влаштувати скандал на рівному місці. В даному випадку на релігійній тематиці», - заявив він.

Подоляк зазначив, що сьогодні в урядовому кварталі одночасно відбувалися два заходи.

«Спочатку почався масовий молебень віруючих Української православної церкви. А трохи пізніше в іншій локації відбулася чергова нечисленна «протестна» акція політичної партії «ОПЗЖ». З традиційним набором страшилок, фейків і ретрансляції міфів чужої пропаганди в їх виконанні», - сказав радник.

За словами Подоляка, за традицією такі акції зокрема й організовані з використанням технології так званої «прямого купування учасників». Принаймні, про це часто говорять самі учасники після таких акцій.

«Так от, президент Володимир Зеленський у своєму хльосткому коментарі жорстко охарактеризував саме цей наш традиційний постановочний формат – мітинг «ОПЗЖ». З усією його штучністю, поставновочністю і навіть платністю участі», - зазначив він.

Подоляк наголосив, що слова президента не мали ані найменшого стосунку до заходу Української православної церкви Московського патріархату і тим паче до почуттів та емоцій віруючих.

«Це треба чітко і недвозначно наголосити. Жодних претензій до молебню УПЦ і категоричне неприйняття постановочних «жовтих кашкетів» «ОПЗЖ». А якщо говорити ширше, то пора перестати окремим політикам і ЗМІ активно спекулювати на релігії. Як мінімум це буде етично. Як максимум, це буде професійно», - резюмував він.

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Що цьому передувало

Зеленський під час спілкування з журналістами на форумі «Україна 30. Економіка без олігархів» у вівторок заявив, що йому шкода «бабусь і дітей», які сьогодні стоять під Верховною Радою в «жовтих кашкетиках «ОПЗЖ».

«Дивіться, що сьогодні біля Верховної Ради. Мені дуже шкода, там бабусі і діти в жовтих кашкетиках «ОПЗЖ». Щось там у церкві не те... І так всі стурбовані цим питанням, що випадково тисячі бабусь прийшли в жовтих кашкетиках «ОПЗЖ». Ну на що це схоже. Наше завдання - щоб у цих бабусь було достатньо грошей, щоб вони не виходили. Вони прожили життя! Від бідності треба відходити», - сказав Зеленський.

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Автор: Костянтин Гончаров