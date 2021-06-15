Віруючі виступають проти перейменування УПЦ МП в Російську православну церкву.

Парафіяни Української православної церкви Московського патріархату відправилися хресною ходою до Офісу президента з наміром поскаржитися на начебто релігійні гоніння.

Тисячі прихожан вирушили ходою на Банкову, з собою вони взяли дерев’яні хрести та хоругви, співаючи псалми.

Як повідомляє сайт Сегодня, віруючі виступають проти перейменування УПЦ МП в Російську православну церкву. Йдеться про законопроект №2662-VIII. Крім того, протестують проти начебто релігійного рейдерства.

15 грудня 2018 року на визнаному Вселенським патріархатом помісному соборі шляхом об’єднання українських православних юрисдикцій на ґрунті повної канонічної незалежності утворилась Православна церква України.

Сам президент Володимир Зеленський зараз перебуває на Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві.

15 грудня 2018 року на визнаному Вселенським патріархатом помісному соборі шляхом об’єднання українських православних юрисдикцій на ґрунті повної канонічної незалежності утворилась Православна церква України.

Того ж місяця Синод Православної церкви Росії не визнав Православної церкви України та закликав інші помісні православні церкви її не визнавати. Закордонні автономії Московського патріархату в унісон з материнською церквою також висловилися про невизнання ПЦУ, зокрема УПЦ МП.

Підписання та отримання томосу про автокефалію Православної церкви України відбулося 5-6 січня 2019 року в соборі святого Георгія, кафедральному соборі Вселенського Патріархату. Москва знову виступила проти. Такі дії РПЦ спричинили схизму з Константинопольським патріархатом.

Раніше українська розвідка звернула увагу на загрозу формування парамілітарних угруповань під крилом Російської православної церкви в Україні, також відомої як Українська православна церква Московського патріархату. Голова СЗР констатував, що Кремль активно використовує російське православ'я в Україні для досягнення власних цілей.

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Автор: Яна Ставська