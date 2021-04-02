За інформацією джерела, сторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі.

Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє поінформований співрозмовник "Української правди" в оточенні українського президента.

За словами джерела, розмова нещодавно закінчилась.

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Інформацію про розмову підтверджує і видання Politico з посиланням на два обізнані джерела. Спілкування президентів відбулося на тлі повідомлень щодо російського воєнного нарощення на сході України, що викликає занепокоєння українських посадовців.

За інформацією одного з джерел, Байден і Зеленський говорили близько 30-40 хвилин. Президент США підтвердив свою відданість Україні та сказав, що у своєму серці дуже вірить в Україну.

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Автори: Віталій Саєнко, Катерина Комолова