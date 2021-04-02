Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє поінформований співрозмовник "Української правди" в оточенні українського президента.
За словами джерела, розмова нещодавно закінчилась.
Читайте такожНастав час НАТО почати підготовку до надання ПДЧ Україні - СтефанішинаСторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі.
Інформацію про розмову підтверджує і видання Politico з посиланням на два обізнані джерела. Спілкування президентів відбулося на тлі повідомлень щодо російського воєнного нарощення на сході України, що викликає занепокоєння українських посадовців.
За інформацією одного з джерел, Байден і Зеленський говорили близько 30-40 хвилин. Президент США підтвердив свою відданість Україні та сказав, що у своєму серці дуже вірить в Україну.
Російські війська на кордоні України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Видання Politico повідомило, що президент США Джо Байден і лідер України Володимир Зеленський сьогодні, 2 квітня, проведуть пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Дзвінок мав відбутися на тлі повідомлень про те, що Росія зміцнює свої військові сили на Сході України.
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