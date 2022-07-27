Водночас існують побоювання, що французький президент може накласти вето на це призначення.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який незабаром покине свій пост, може стати наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це пише авторитетне британське видання The Telegraph.

Після відставки Джонсон навряд чи залишиться без високої посади, особливо на тлі потужної підтримки Україні, яка продемонструвала сильні лідерські якості політика.

Висунення Джонсона як кандидата на пост генсека Північноатлантичного Альянсу підтримують члени комітету з оборони Річард Дракс і Марк Франсуа, а також колишній міністр з виходу Великобританії з Європейського союзу Девід Джонс.

"Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, то я підозрюю, що він міг би звернутися до президента Зеленського за рекомендаціями", – сказав Франсуа.

Водночас начальник Генерального штабу Збройних сил Великобританії в 2006-2009 роках Річард Даннат вважає, що скандали в оточенні Джонсона, через які він і оголосив про відставку, могли похитнути довіру до політика. Він не бачить Джонсона на посаді генсека НАТО через його особисті якості, але назває його підтримку України "просто фантастичною".

Джерело видання у Міністерстві оборони Великобританії має сумніви щодо ймовірного призначення Джонсона генсеком Альянсу. Посадовець на умовах анонімності зауважив, що президент Франції Еммануель Макрон може накласти вето на таке призначення.

"Реальність така, що представники НАТО призначаються одноголосним рішенням. Будь-яка країна може накласти вето. Як ви вважаєте, президент Макрон висунув би Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО? Це виклик для британської сторони. Необхідно, щоб США підтримали тебе, а французи сказали "так", – зазначив чиновник.

Нині НАТО очолюєЄнс Столтенберг. Його призначили на цю посаду в 2014 році терміном на 5 років, але у 2019-му його мандат продовжили до жовтня 2022 року. 24 березня через повномасштабну війну РФ проти України країни-члени НАТО вирішили, щоб Столтенберг залишався до 30 вересня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Джонсон також заявив, що буде залишатися на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і голова уряду.

20 липня відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів. 21 липня британський парламент йде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: