На цей час у списку 11 кандидатів.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії буде оголошений 5 вересня. Відбір кандидатів розпочнеться вже цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі у списку 11 кандидатів на пост лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра.

Законодавці скоротять кількість кандидатів до двох, після чого влітку відбудеться поштове голосування серед членів Консервативної партії, яких близько 200 тисяч.

Новому лідеру доведеться повернути підтримку консерваторів серед населення країни. За даними опитування, опозиційна Лейбористська партія має 43% підтримки, Консервативна - 28%, що є найбільшою перевагою лейбористів з 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Джонсон також заявив, що буде залишатися на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії та керівник уряду.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.

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