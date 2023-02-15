Євродепутати закликали нинішнього президента Грузії скористатися своїм конституційним правом на його помилування.

Європарламент закликав грузинську владу звільнити громадянина України Міхеїла Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном.

Євродепутати висловлюють серйозну стурбованість погіршенням стану здоров’я колишнього президента Грузії, який перебуває під вартою з жовтня 2021 року.

При цьому наголошується, що згідно з повідомленнями, він різко втрачає вагу і висловлюються припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув’язнення. Тому депутати Європарламенту закликають нинішнього президента Грузії Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом на помилування Саакашвілі, що зменшить політичну поляризацію в країні.

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В резолюції сказано, що прогрес країни в європейських реформах має бути знову поставлений у центр політики. Євродепутати вважають, що те, як в країні поводяться з ув'язненими, такими як екс-президент, є лакмусовим папірцем для відданості грузинського уряду європейським цінностям і його проголошених європейських прагнень, в тому числі статус кандидата в ЄС, який досі не надано Грузії.

В Європарламенті нагадують грузинській владі, що вона зобов’язана забезпечити Саакашвілі адекватне лікування та поважати його основні права та особисту гідність відповідно до конституції країни та міжнародних зобов’язань.

Крім того, в резолюції підкреслюється фундаментальна роль, яку "олігарх Бідзіна Іванішвілі відіграв у затриманні пана Саакашвілі "в рамках особистої вендети". При цьому Європарламент закликає розглянути можливість застосування санкцій щодо Іванішвілі за його роль у "погіршенні політичного процесу в Грузії".

Ситуація з Саакашвілі: деталі

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився відтермінувати виконання вироку в справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

З клопотанням про відстрочку або звільнення від покарання колишнього президента Грузії до суду звернулися адвокати Саакашвілі. Це клопотання суддя Георгій Аревадзе розглядав близько двох місяців.

Представники пенітенціарної служби не погодилися з клопотанням адвокатів Саакашвілі. За словами представника служби, юриста Ніки Абрамішвілі, поданий суду висновок не містив достовірної інформації про тяжкість хвороби засудженого і не міг служити підставою для відтермінування йому покарання.

Разом з тим, зважаючи на стан здоров’я, Михеїл Саакашвілі ані на засіданні, ані на оголошенні рішення не був присутнім, навіть дистанційно.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі затримали в Грузії, коли він вперше за вісім років повернувся на батьківщину напередодні муніципальних виборів. Одразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада 2021 року погодився припинити.

Після тривалого голодування політик перебував у тяжкому стані, у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

У Грузії його звинувачують у кількох кримінальних справах, зокрема в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це його вже заочно засудили до шести років ув’язнення.

Саакашвілі заявляв, що під час перебування під вартою його катували. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем.

1 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада "публічно катує та вбиває" Саакашвілі.

6 лютого Верховна Рада звернулася до Грузії та світової спільноти щодо необхідності негайного переведення третього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.