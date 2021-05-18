У 2018 році Тупицький підкупив свідка задля надання ним неправдивих показань в інтересах екс-голови Вищого господарського суду, який намагався уникнути кримінальної відповідальності.

Держбюро розслідувань завершило розслідування стосовно Олександра Тупицького, призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасовано президентом, у справі про підкуп свідка.

Про це повідомили у прес-службі ДБР. Як нагадали у ДБР, він підозрюється у завідомо неправдивих показах та штучному створенні доказів захисту і підкупі свідка (ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України).

Слідством встановлено, що у 2018 році Тупицький підкупив свідка задля надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, де проходив як підозрюваний.

Також, упродовж 2018-2019 років Тупицький тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексголови ВГСУ.

Читайте такожСлідчі ДБР прийшли з обшуком у будинок Тупицького – ЗМІНаразі матеріали кримінального провадження відкрито для ознайомлення стороні захисту. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт буде скерований до суду.

Водночас, наголошується у повідомленні, слідчі ДБР продовжують здійснювати досудове розслідування вчинення вказаною особою інших кримінальних правопорушень.

Справа Тупицького

28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

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Автор: Антоніна Доломанжи