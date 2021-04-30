Сьогодні заступник голови КСУ Сергій Головатий розпорядився не платити Касмініну та Тупицькому заробітну плату, а також забрати у них службові автомобілі.

Звільнений указом президента з посади судді Конституційного суду Олександр Тупицький та суддя КСУ Сергій Головатий одночасно вважають себе очільниками КСУ і видають розпорядження, які суперечать одне одному.

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з джерел у КСУ.

У розпорядження УНІАН потрапили два документи за підписом Тупицького та Головатого.

Так, сьогодні Головатий видав розпорядження як виконувач обов’язків голови КСУ. У ньому він наказує від 31 березня і до вирішення у Верховному суді питання щодо указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Касмініна і Олександра Тупицького суддями КСУ зупинити використання останніми державного майна та службових транспортних засобів, а також виплату їм винагороди судді КСУ.

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Виконання цього розпорядження покладено на керівника секретаріату КСУ.

Вслід за цим документом Тупицький видав своє розпорядження «Про запобігання протиправних дій заступником голови КСУ С.П.Головатим».

У ньому сказано, що 30 квітня Головатий «незаконно привласнив повноваження виконувача обов’язків голови суду та видав очевидне незаконне розпорядження», зупинивши виплату Касмініну та Тупицькому винагороди судді та зупинивши використання вказаними суддями державного майна та службових транспортних засобів.

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Тупицький вбачає у діях Головатого ознаки дисциплінарного проступку та складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 344, ч. 1 ст. 353 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Також Тупицький розпорядився зупинити дію розпорядження Головатого та розпочати службову перевірку стосовно нього.

«Забезпечення та контроль за виконанням цього розпорядження покладаю за собою», - йдеться у розпорядженні.

Конституційна криза в Україні

27 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду "на правильному шляху".

22 березня постійний представник ВР в Конституційному суді, заступник голови парламентської робочої групи з врегулювання конституційної кризи, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря повідомила, що Венеціанська комісія надала позитивну оцінку законопроекту "Про конституційну процедуру" (№4533). Комісія, зокрема, підтримує необхідність запровадження автоматизованої системи, яка буде здійснювати розподіл справ між суддями автоматично, що дозволить уникнути політичного впливу на розподіл справ в суді. Комісія також підтримує пропозицію визначити межі повноважень Конституційного суду, заборонивши йому визнавати неконституційними закони, які не були оскаржені до суду у встановленому порядку.

13 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розпочав розгляд справи за позовом Тупицького до президента України про визнання протиправним та нечинним указу президента го про тимчасове призупинення його повноважень як судді КСУ.

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Автор: Дмитро Хилюк