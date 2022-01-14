Чиновник зазначив, що у США поки немає підтверджень того, що Росія зважилася на військову агресію проти України.

Російська Федерація може сфабрикувати передумови, аби виправдати вторгнення в Україну.

Як йдеться у стенограмі на сайті Білого дому, про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу у Вашингтоні.

Посилаючись на інформацію розвідувальних органів США, Салліван зауважив, що "Росія закладає підґрунтя, аби мати можливість сфабрикувати передумови для вторгнення, в тому числі за допомогою підривної діяльності і інформаційних операцій шляхом звинувачення України у підготовці неминучої атаки на проросійські сили на сході України".

За його словами, такий сценарій вже спостерігався у 2014 році.

"Вони готують цей сценарій знову", - додав Салліван.

Також він пообіцяв поділитися додатковою інформацію з цього приводу впродовж наступних 24 годин.

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Крім того, Салліван заявив, що Сполучені Штати, їхні союзники і партнери готові до непередбачуваних ситуацій.

"Ми готові продовжувати рухатися добросовісно дипломатичним шляхом, і ми готові відреагувати, якщо Росія вдасться до дій. І, крім того, усе, що ми можемо зробити, - це підготуватися, і ми готові", - наголосив Салліван.

За його словами, США очікують від Росії долучення до дипломатії з метою деескалації.

"Якщо вони ні (не підуть шляхом дипломатії - УНІАН), і вони зроблять вибір, щоб глибше вторгнутися в Україну, їм доведеться мати справу з ціною і наслідками, які застосують Сполучені Штати і наші союзники та партнери", - наголосив Салліван.

Переговори США і Росії

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог щодо стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.