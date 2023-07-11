Президент Польщі зазначив, що в Литві Україну не приймуть до Альянсу.

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається на членство України в НАТО у довгостроковій перспективі. Він не очікує від саміту Альянсу у Вільнюсі будь-якого сигналу про прийом, замість цього Києву доведеться погодитися на формальний крок.

Видання Welt пише, що на саміті НАТО у Вільнюсі головними питаннями будуть бажання України приєднатися і можливі гарантії безпеки. За словами президента Польщі Анджея Дуди, саміт не дасть стартового сигналу для вступу України до Альянсу.

"Я не думаю, що Україна отримає запрошення в НАТО у формальному сенсі. Запрошення-важливий крок до членства", — сказав Дуда в інтерв'ю для WELT, Bild і Politico. Однак президент Польщі дав зрозуміти:"я був би вдячний, якби таке рішення було прийнято".

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У Вільнюсі Дуда хоче повідомити іншим державам, що міністри закордонних справ країн НАТО на своїй зустрічі в листопаді, ініціювавши процедуру оцінки України, посилають чіткий сигнал, "що процедура прийому почалася". Він бачить шанси на включення процедури постановки завдань у Вільнюські рішення.

На саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році Німеччина і Франція виступили проти членства України. Проте країні були надані перспективи приєднання. Київ закріпив у Конституції мету вступу до військового союзу у 2019 році. Членство в НАТО під час війни призведе до активації статті 5

Дуда висловив розуміння застережень про прийом України до припинення вогню з Росією: "Якби Україну прийняли в НАТО сьогодні під час війни, вони зажадали б виконання статті 5. Тоді іншим союзним державам доведеться допомагати Україні захищатися. А потім буде війна. Це турбує не тільки Німеччину".

Тому членство в НАТО - це питання часу, коли війна закінчиться: "Коли війна закінчиться, я хочу, щоб Україна була включена якомога швидше", — сказав Дуда. Для президента України Володимира Зеленського вступ до НАТО дуже важливий, тому що він "підніме бойовий дух солдатів і українського суспільства".

Президент Польщі заявив про готовність своєї країни взяти участь у можливій місії НАТО зі спостереження за можливим припиненням вогню з Росією. Якщо буде колективне рішення Альянсу про введення військ "для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, то ми, як відповідальний член НАТО, безумовно, підтримаємо це рішення".

Саміт НАТО у Вільнюсі - останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує від лідерів країн-членів Альянсу на чіткий сигнал про наближення України до членства. Він зазначив, що комюніке буде узгоджено та оприлюднено "протягом годин".

У свою чергу президент Володимир Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту НАТО. За його словами, така позиція означає, що "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – в переговорах з Росією".

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