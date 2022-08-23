Газопровід "Північний потік-2" має бути повністю демонтований.

Коли Росія воює проти України не повинно бути ведення бізнесу з країною агресором. Газопровід "Північний потік-2" має бути повністю демонтований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди під час саміту Кримської платформи.

"Я хотів би нагадати, що "Північний потік-2" почав діяти після захоплення Криму, немає повороту до звичайного бізнесу з Росією, немає повороту до таких зв'язків коли вона воює проти України, окупує її території. Зміна політики на Заході це не просто припинення "Північного потоку-2", але також цілковита його ліквідація, демонтаж", - зазначив Дуда.

Північний потік-2 - що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво та роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Його мали запустити після сертифікації.

22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та довкілля відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоби завершити будівництво.

23 лютого Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку із запровадженими західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де було зареєстровано Nord Stream 2 AG.

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