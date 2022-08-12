СДПН почала процес виключення Шредера зі своїх лав.

Заява екс-канцлера ФРН Герхарда Шредера про готовність Путіна до переговорів з Україною обурила багатьох німців.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Укрінформу".

"СДПН почала процес виключення Шредера зі своїх лав, вони ще не встигли цього зробити, але це не кінець цієї історії. Шредер так явно працює на зарплаті у Путіна, що чим більше він говорить, тим менше люди розуміють, навіщо він це робить, тому що нам дійсно за це соромно", - наголосила дипломат.

За її словами, листи німецьких "інтелектуалів", де останні пропонували схилити Україну до капітуляції, є позицією німецької меншини.

"Це не змінить спільної позиції нашого суспільства, яке дійсно показало, наскільки воно прагнуло допомогти Україні. Також незмінні переконання нашого уряду, який, на відміну від інших європейських урядів, дуже стійкий і має значну більшість у парламенті. Так що я не бачу можливості зміни нашої позиції", - підсумувала Фельдгузен.

Як раніше повідомляв УНІАН, Шредер підтримує Росія і заявляв, що не вважає за потрібне відмовлятися від спілкування з Путіним.

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