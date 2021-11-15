Юрій Вітренко нагадав, що газопровід несе загрозу для Європи

Німецький регулятор BNetzA допустив Україну до сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". Таке рішення дозволить провести процедуру більш прозоро.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в Facebook.

"Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству. Саме BNetzA остаточно вирішить, чи введуть в експлуатацію трубопровід "Північний потік-2" та за яких умов. Ми готові надати свою юридичну позицію регулятору вже найближчим часом. Вона заснована на тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований без його повної відповідності європейським законам", - заявив Вітренко.

При цьому він вказав, що панівна позиція "Газпрому" при запуску трубопроводу несе загрозу для конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших країн. Крім того, він нагадав, що згідно з європейськими законами, регулятор "Північного потоку-2" повинен бути повністю відокремлений від Газпрому й треті сторони мають отримати доступ до труби по всій її довжині.

Читайте такожРосія використовує газ як зброю чи ні: думки США та України розійшлисяОкрім "Нафтогазу" участь у сертифікації "Північного потоку-2" візьме "Оператор ГТС України". За словами Сергія Макогона, німецький регулятор підкреслив, що Оператору ГТС відведено окрему роль як компанії, яка має унікальну експертизу в питанні транспортування газу.

"У нас є вагомі аргументи, - як технічні, так і політичні, - які мають покласти край російським спекуляціям на європейському газовому ринку. Ми намагаємося не допустити енергетичної ізоляції України", - заявив глава "Оператора ГТС".

При цьому він зазначив, що російський газопровід несе не лише енергетичну, а й загальну загрозу для України та ЄС.

"Газпром" не просто дивиться на ринок газу як на театр військових дій, сертифікація "Північного потоку-2" дасть "зелене світло" для активніших реальних спецоперацій", - підсумував Макогон.

Нагадаємо, радник держсекретаря США Амос Хохштайн вважає, що Росія наближається до ситуації використання газу як зброю. Хохштайн зазначив, що РФ повинна постачати газ через українську газотранспортну систему, якщо готова постачати його через газопровід "Північний потік-2".

26 жовтня Міністерство економіки Німеччини за результатами проведеного аналізу оголосило, що сертифікація трубопроводу "Північний потік-2" не загрожуватиме поставкам газу до Європейського Союзу.

Раніше генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що російський газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід України, не створює ніякої додаткової цінності для Європи.

Що потрібно знати про "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу"Північний потік-2". Його запустять після сертифікації, як прогнозують, на початку 2022 року.

Автор: Анастасія Горбачова