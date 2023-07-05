За його словами, військово-лікарська комісія встановила, що він непридатний до військової служби.

Колишній генеральний прокурор Ігор Луценко, який служив у ТРО, несподівано заявив, що йде зі служби через інвалідність.

Як повідомив Луценко у Facebook, його непридатність до військової служби визнала військово-лікарська комісія.

"Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Тепер буду наближати Перемогу в якості волонтера", - повідомив Луценко.

Втім, інвалідність Луценка викликала обурення у користувачів соцмереж. Програмний менеджер Freedom House Ukraine Ярополк Бриних у Facebook зауважив, що Луценко став ледь не єдиним, кого ВЛК визнала непридатним до військової служби під час воєнного стану.

"Луценко став, мабуть, першим військовослужбовцем в Україні, якому ВЛК встановила інвалідність і зняла з військового обліку за час вторгнення. Вангую, що скоро почуємо новини про Луценка, який, як після Ісусика, "встав і пішов" на Еверест вслід за Кушніром (очільник "Київміськбуду", який покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест – УНІАН)", - зазначив Бриних.

Більш гостро на новину про інвалідність Луценка відреагував український військовослужбовець Володимир Шередега з нікнеймом "Пан Шаміль". Він натякнув, що екс-генпрокурор бреше про нібито рішення ВЛК.

"Цей д*біл навіть не знає, що ВЛК не встановлює інвалідність. Мовчу вже про те, що інвалідність - не є підставою для звільнення з армії у військовій час. Блатні навіть не можуть поцікавитись процедурою, щоб правильно п*здіть", - написав воїн.

Військовий пояснив, що інвалідність не має жодного стосунку до придатності до військової служби. Придатність встановлює ВЛК. Інвалідність - МСЕК.

"Це дві абсолютно різні комісії. Ви можете мати інвалідність за рішенням МСЕК, але бути придатним до служби за висновком ВЛК. А можете бути непридатним до військової служби, але не отримати інвалідність. Людина, яка проходила ці всі процедури, не може не знати всіх цих нюансів", - додав воїн.

Луценко в армії: що відомо

Сім'я Юрія Луценка стверджує, що він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами Ірини Луценко – дружини екс-політика – її чоловік спочатку перебував в теробороні Києва, а пізніше працював на Миколаївському, Херсонському та Бахмутському напрямках.

У лютому прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила, що його підвищили у званні. Наказом главкома Залужного Луценко нібито став капітаном та очолив підрозділ аеророзвідки.

Екс-політик залюбки публікував світлини зі знищеного Бахмута, створюючи імідж воїна з найгарячіших точок, але жодного бою за своєю участю так і не показав.

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