Нардеп попередніх кількох скликань ВР Святаш втік в Росію.

Народного депутата України попередніх IV-VIII скликань Верховної Ради України засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та шахрайство на 2,2 млрд гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. В повідомленні не називається прізвище екснардепа, але раніше повідомлялося, що такі шахрайські дії вчиняв колишній нардеп, який був членом фракції "Партії регіонів" і який розглядався Росії як потенційний "гауляйтер" Харківщини Дмитро Святаш.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури суд визнав винним народного депутата України IV-VIII скликань у публічних закликах з метою змін меж території України, виправдуванні, визнанні правомірною збройної агресії рф проти України, шахрайському заволодінні коштами та майном банку, використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", - сказано в повідомлені Офісу генпрокурора.

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Йому судом призначено покарання 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також судом задоволено цивільний позов потерпілого.

В повідомленні сказано, що під час судового розгляду за відсутності обвинуваченого, але за участі захисника за договором, прокурор довів, що засуджений, який з 2019 року перебуває на території Росії, упродовж 2022 року розмістив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації її території та заклики, адресовані мешканцям тимчасово окупованих території, здійснювати колабораційну діяльність та співпрацювати із банками РФ.

В прокуратурі зазначають, що упродовж 2008-2014 років колишній нардеп, будучи бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів з РФ, організував неповернення раніше отриманого кредиту в банківській установі у сумі понад 50 млн доларів США.

У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів він передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права, а пізніше використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень. Внаслідок цього компанії, яка викупила борги банку, було завдано шкоду на суму 2,2 млрд грн.

Справа Святаша - деталі

У грудні 2022 року Дмитру Святашу було повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. На той час він уже перебував у розшуку.

За даними слідства, колишній народний обранець у серпні 2022 року на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі опублікував пост із публічними закликами до підтримки військової агресії Росії проти України, звеличуванням держави-агресора та її дій з окупації територій України. В ньому він переконував жителів тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей у можливості отримати списання кредитних боргів, а для цього їм необхідно було "проявити свою громадянську позицію" та отримати російські паспорти.

Тоді зазначалося, що Святаш переховується на території РФ.

Раніше екс-народному депутату було повідомлено про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративних прав трьох товариств з метою подальшої легалізації цього майна.

У серпні 2022 року активи колишнього нардепа вартістю 600 млн грн було заарештовано та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

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