У серпні на сторінці у соцмережі він опублікував пост із закликами до підтримки військової агресії Росії проти України.

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

"Київська міська прокуратура повідомила про підозру народному депутату Верховної Ради IV-VIII скликань у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу). Підозрюваний перебуває у розшуку", - зазначили у прокуратурі.

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За даними слідства, колишній народний обранець у серпні на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі опублікував пост із публічними закликами до підтримки військової агресії Росії проти України, звеличуванням держави-агресора та її дій з окупації територій України.

"У дописі він стверджував, що українське населення на захоплених територіях позитивно ставиться до окупантів, повторював російську пропаганду про нібито забезпечення жителів системною гуманітарною допомогою, відновлення зруйнованих населених пунктів та впровадження російських стандартів соціального забезпечення", - повідомили у прокуратурі.

Крім того, підозрюваний переконував жителів тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей у можливості отримати списання кредитних боргів. Для цього їм необхідно було "проявити свою громадянську позицію" та отримати російські паспорти.

"За твердженнями екс-нардепа, який за наявними даними переховується на території РФ, "вибір народу України - бути з Росією", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також нагадали, що раніше екс-народному депутату було повідомлено про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративних прав трьох товариств з метою подальшої легалізації цього майна.

У межах кримінального провадження у серпні активи колишнього нардепа вартістю 600 млн грн було заарештовано та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про екс-нардепа Дмитра Святаша.

Війна в Україні й затримання зрадників

Спецслужби в Україні регулярно затримують колаборантів і зрадників нашої країни. Зрадників виявляють як і з рядів пересічних громадян, так і політиків.

Зокрема, зрадниками виявилися Віктор Медведчук, Ілля Кива, Юрій Бойко та інші нардепи з проросійських політичних партій.

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