На сьогодні всі ці зміни погоджуються з центральним органами виконавчої влади.

Кабінет міністрів України готує зміни до адаптивного карантину. Зокрема, мають намір переглянути індикатори "зеленої" зони.

Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як пише РБК-Україна, за його словами, в чинній постанові зазначено, що "зелену" зону можна вводити тільки для всієї країни, а не для окремих регіонів. Але Європейський союз напередодні змінив правила визначення "білих" країн, громадяни яких можуть їздити до країн ЄС без обмежень.

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"Тому ми вносимо зміни до постанови Кабміну про "зелену" зону, щоб узгодити її індикатори з тими, які діють в ЄС. Тому що якщо Україна перейде в "зелену" зону, це означатиме, що ми зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати до ЄС", - зазначив Ляшко.

Також у новій постанові зафіксують перелік країн, які привабливі для українських туристів. На сьогодні всі ці зміни погоджуються з центральним органами виконавчої влади.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин продовжать як мінімум до серпня.

Разом з тим міністр культури Олександр Ткаченко вже анонсував пом'якшення карантинних обмежень. Очікується, що це торкнеться концертів, масових заходів, а також дозволить працювати різним типам об'єктів розміщення. Будуть зняті тимчасові обмеження для ресторанів і кафе, для громадян деяких країн відкриють кордон.

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Автор: Вікторія Гордієнко