Мінкульт пропонує пом’якшити обмеження, але є умови.

Міністерство культури й інформаційної політики пропонує уряду пом’якшити карантин для організації та проведення концертів влітку.

Про це глава Мінкульту Олександр Ткаченко заявив на засіданні Кабінету міністрів 26 травня.

Відвідування культурних масових заходів рекомендують за умови негативного результату на тест на COVID-19 не більш як за 72 години до початку події або пред’явлення документу, що підтверджує повний курс вакцинації від коронавірусу.

Йдеться також про зняття обмежень на роботу кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування.

Читайте такожШмигаль розповів, коли в Україні запустять паспорти вакцинаціїТакож Ткаченко зазначив, що у пропонованих змінах до урядової постанови просять дозволити перетин кордону іноземцям «певних» країн.

В Україні діє адаптивний карантин, що полягає у поділі регіонів на окремі "зони" – зелену, червону, помаранчеву й жовту – в залежності від встановлених МОЗ COVID-показників.

У зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні чинні обмеження на соціальну дистанцію, масові зібрання й обов’язкове дотримання маскового режиму.

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Автор: Яна Ставська