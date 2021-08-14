Відповідний указ Зеленський підписав 13 серпня.

Президент Володимир Зеленський зобов’язав кандидатів на посаду керівників місцевих держадміністрацій пред’являти сертифікат про рівень володіння українською мовою.

Відповідний указ з підписом Зеленського від 13 серпня опублікований на сайті Офісу президента.

Документ вносить зміни до Порядку підготовки пропозицій і попереднього розгляду кандидатур на призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого указом президента № 675 від 4 серпня 2006 року.

Читайте такожМовний омбудсмен прокоментував скандал навколо медалістки Ярослави Магучіх

Тепер пропозиції щодо кандидатур мають містити копію "державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ганна Нагорна