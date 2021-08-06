Зокрема, тривалість іспиту вирішили тимчасово скоротити.

Для тих, хто складає іспит на рівень володіння державною мовою в контексті виконання посадових обов'язків, у правила його проведення вносяться зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції розповіла член Національної комісії зі стандартів державної мови Ольга Шевчук-Клюжева.

Вона зазначила, що 4 серпня на своєму засіданні уряд ухвалив кілька рішень щодо проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою.

Етапи складання іспиту на визначення рівня володіння державною мовою зберігатимуться, розповіла член Комісії. Водночас з наступного тижня змінюватиметься, зокрема, процедура відкриття реєстрації на іспит.

"Найближчим часом буде скориговано стратегію відкриття додаткових місць на реєстрацію. І це тепер не відбуватиметься одномоментно, декілька разів на тиждень, як це було попередньо", - сказала Шевчук-Клюжева.

Вона навела приклад, що 3 серпня о 08:30 під час відкриття реєстрації в системі перебувало понад 2,5 тис. людей, які намагалися зареєструватися на іспит, що істотно ускладнює нормальну роботу сервера.

"Тепер відкриття буде відбуватися постійно", - додала член Комісії.

Крім того, має змінитися час проведення іспиту для осіб, які зобов’язані володіти та підтверджувати рівень володіння державною мовою для виконання посадових обов’язків.

"Тепер іспит триватиме 30 хвилин. Зрозуміло, що це впливає на структуру іспитової роботи, тому Комісія трансформувала письмовий блок іспитової роботи та оптимізувала набір завдань, їхню форму та кількість, щоб ще більшу частину іспиту можна було перевірити за допомогою комп’ютерної техніки", - розповіла Шевчук-Клюжева.

Так, відтепер, пояснила вона, "іспит складатиметься лише з тестової частини та усної частини".

Водночас через те, що власне тестів стане менше, вони стануть дещо складнішими.

"Скорочення тривалості іспитової сесії та зміна структури іспитової роботи має позитивно вплинути на швидкість оцінювання іспитових робіт. І тому ми переконані, що претенденти швидше дізнаватимуться про свої результати", - сказала член Комісії й нагадала, що за законодавством Комісія має 15 календарних днів на встановлення результатів іспиту.

Читайте такожКремінь "вказав на двері" жителям України, незадоволеним законом про мову (відео)Шевчук-Клюжева також додала, що зменшення часових рамок іспиту дозволить істотно збільшити кількість іспитових сесій на день, що збільшить пропускну здатність мережі іспитових центрів.

Своєю чергою, голова Нацкомісії Орися Демська наголосила, що іспит для осіб, які складають його в контексті набуття громадянства, не змінюється ні за структурою, ні за змістом.

На запитання, за яких умов Комісія знову зможе перейти до 1,5-годинного оцінювання, Демська підкреслила, що найважливіше забезпечити всіх тих, хто на сьогодні нагально потребує складання іспиту, такою можливістю.

"Ми прогнозуємо, за нашими підрахунками, що на плато середньостатистичної, не гіпертрофованої навали, а нормального складання іспиту, ми десь через 4-5 тижнів виходимо. Тобто ми розглядаємо таку можливість початку розгляду повернення до повного обсягу іспиту десь на кінець листопада - грудень... До нового року - це максимум максиморум, на який ми цей іспит трішки скоротили", - пояснила вона.

Іспит з української мови для чиновників

16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

19 липня в Україні чиновники почали складати перші іспити на рівень володіння українською мовою. Реєстрація на іспит розпочалася 16 липня.

Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, складається з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що у 2021 році іспит на знання української мови стане обов’язковим для всіх претендентів на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, включно з майбутніми народними депутатами.

Законодавча норма про іспит з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року.

Іспити організовані, зокрема, у Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Автор: Таня Поляковська