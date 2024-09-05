За це рішення проголосували 240 депутатів.

Верховна Рада України у четвер, 5 вересня, призначила заступника керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Олексія Кулебу віце-прем’єр-міністром з відновлення нашої країни - міністром розвитку громад та територій України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Він зазначив, що за це рішення проголосували 240 народних депутатів.

Народний обранець також показав результати голосування. "Зверніть увагу на голоси на Олексія Кулебу… Лише 167 від коаліції", - підкреслив нардеп.

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Політичні новини України - що повідомлялося про кадрові зміни в Кабміні

Як повідомляв УНІАН, раніше низка міністрів написали заяви про відставку. 4 вересня ВР проголосувала за звільнення декількох міністрів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення в уряді на сьогодні потрібні для посилення нашої держави на різних напрямках.

До Верховної Ради за пропозицією фракції "Слуга народу" надійшли подання премʼєр-міністра про призначення нових кандидатур на посади в уряді. Зокрема, Олексія Кулеби - віце-прем'єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад та територій України.

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