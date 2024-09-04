Президент сказав, що дуже вдячний міністрам і всій команді уряду, яка працювала для України.

Звільнення в Кабінеті міністрів України на сьогодні потрібні для посилення нашої держави на різних напрямках. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом заяви для ЗМІ сьогодні в Києві.

"Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету міністрів, багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України та заради українців чотири з половиною роки, хтось - п'ять років був міністрами", - заявив глава держави, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, нам сьогодні потрібна нова енергія. "І ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням", - зазначив Зеленський.

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Водночас президент додав, що сьогодні поки не може прогнозувати, чим конкретно будуть займатися міністри після їхнього звільнення. "Будуть відповіді на це, коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади", - зауважив він.

Важливі новини України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада проголосувала за звільнення декількох міністрів. Зокрема, народні обранці проголосували за звільнення Ольги Стефанішиної з посади віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram заявив, що це рішення підтримав 241 народний депутат України.

Також ВР проголосувала за відставку Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. За словами Железняка, за дане рішення проголосувало 244 народних депутати України.

Ще депутати проголосували за відставку Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України. За дане рішення проголосувало 249 народних депутатів України.

Крім того, парламент проголосував про звільнення міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. За звільнення міністра проголосували 243 парламентарі.

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