Україна підтримує народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви..

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози представників російської керівної верхівки суверенітету Молдови.

Про це йдеться у Twitter глави МЗС.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам — це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", - відповів Кулеба.

Нагадаємо, що 23 червня Європейська Рада надала Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС.

Раніше повідомлялося, що в Молдові офіційно заборонили російську пропаганду. Крім того, країна має намір долучитися до санкцій проти Росії.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни кинули всі сили на захоплення Донбасу. 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції у Сєвєродонецьку і відійти на більш укріплену територію, на що захисникам знадобиться кілька днів.

У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів.

Наразі окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але, щоб повністю ізолювати місто, російським окупантам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, аналізують в американському Інституті вивчення війни.

Про відступ ЗСУ з Лисичанська поки мова не йде.

В ОП переконують, що військових вдалося вивести з Гірського та Золотого ще до того, як кільце там замкнулося.

Окупанти мають намір оточити ЗСУ в Луганській області.

У суботу вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Житомирській, Львівській та Чернігівській області, цілячись переважно у військові об'єкти.

Вас також можуть зацікавити новини: