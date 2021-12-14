Водночас, зараз завдяки ініціативності адміністрації Джо Байдена формується двосторонній трек діалогу Росії та США, мета якого - це припинення російської агресії проти України.

Наразі про переформатування формату переговорів "нормандської четвірки" за рахунок офіційного залучення Сполучених Штатів Америки не йдеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам.

"Що стосується залучення Сполучених Штатів до процесу врегулювання, то власне вони завжди були до нього залучені тією чи іншою мірою. Зараз не йдеться про переформатування "нормандського формату". Він залишається таким, яким є. Але ми бачимо, як завдяки ініціативності адміністрації Байдена формується двосторонній трек діалогу Росії та США, мета якого - це припинення російської агресії проти України, а значить нічого з того, що там відбуватиметься з цього питання, не буде відбуватися в таємниці від України", - сказав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, 10 грудня президент України Володимир Зеленський розповів, що США будуть зацікавлені у нормандському форматі, якщо вони будуть дійсно щось важливе вирішувати, а не просто модерувати процес чи поглядати збоку. "Сполучені Штати Америки, я думаю, будуть зацікавлені у ролі нормандського формату, якщо вони в нормандському форматі будуть дійсно щось важливе вирішувати, а не просто модерувати процес чи поглядати збоку", - розповів президент.

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Автор: Віталій Саєнко