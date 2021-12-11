За словами президента, США будуть зацікавлені в "нормандському" форматі, якщо вони будуть дійсно щось важливе вирішувати, а не просто модерувати процес або поглядати з боку.

Президент України Володимир Зеленський розповів, на яку роль готові Сполучені Штати Америки в "нормандському" форматі (Україна, ФРН, Франція і Росія).

Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу "1+1".

"Сполучені Штати Америки, я думаю, будуть зацікавлені в ролі "нормандського" формату, якщо вони в "нормандському" форматі будуть дійсно щось важливе вирішувати, а не просто модерувати процес або поглядати з боку", - розповів президент.

За його словами, тому важливо, щоб вони відігравали важливу роль у переговорах щодо Донбасу.

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За словами Зеленського, це може бути і окремий переговорний майданчик, який може співпрацювати з "нормандською" четвіркою.

"Це може бути один-єдиний план, коли обговорюються питання на окремому майданчику, де є присутність України і, наприклад, США і Росії, а деякі дуже важливі речі обговорюються в "нормандському" форматі", - припустив глава держави.

Зазначимо, раніше в Євросоюзі звинуватили Росію в блокуванні переговорів щодо Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Джо Байденом. За підсумками бесіди в ОП повідомили, що мова не йшла про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам України.

Автор: Антоніна Доломанжи