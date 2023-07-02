Київ не очікує вступу до НАТО під час війни, заявив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не повторювати помилки колишньої канцлерки Ангели Меркель, блокуючи вступ України до НАТО.

Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню Bild наголосив, що у 2008 році у НАТО відмовилися приймати до себе Україну та Грузію, що лише дозволило Путіну здійснювати вторгнення.

"Не повторюйте помилку канцлера Меркель, яку вона зробила в Бухаресті в 2008 році, коли запекло опиралася будь-якому прогресу на шляху до членства України в НАТО. Єдиний спосіб закрити двері російській агресії проти Європи та європейсько-атлантичного простору в цілому – це прийняти Україну в НАТО. Київ не очікує прийому в НАТО під час війни. Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в члени НАТО", - сказав Кулеба.

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Голова МЗС додав, що Україна візьме на себе тягар обороняти східний фланг НАТО в майбутньому від Росії.

Меркель блокувала вступ України до НАТО

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Меркель все одно публічно заявила, що не приймати Україну до НАТО у 2008 році було правильним рішенням.

Нещодавно Барак Обама висловив повагу Меркель за її позицію під час російського вторгнення до Криму у 2014 році.

У квітні 2023 року Меркель знову прокоментувала події українсько-російської війни і назвала свою політику щодо РФ - правильною.

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