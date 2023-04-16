Країни Заходу досі живуть за заповітами Меркель, яка в усьому догоджала путінській Росії.

Небажання Заходу дати Україні більше необхідної їй зброї для оборони від російської агресії пов'язане з помилковою стратегією "не провокувати Росію". Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю іспанському виданню La Razon.

"Захід давно живе в догмі не провокувати Росію. Це стало практичною реальністю в 2008 році, під час саміту НАТО в Бухаресті", – заявив він.

Резніков зазначив, що в той час була "цілком реальна можливість" вступу України і Грузії в НАТО, оскільки і США, і "більшість європейців" були не проти цього.

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"Саме канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших", – вважає міністр.

За словами Резнікова, Захід продовжував жити в цій парадигмі всі наступні роки, через що і були проігноровані такі події як вторгнення в Грузію, анексія Криму і війна на Донбасі в 2014 році.

Поставки зброї в Україну

Україна буде рада отримати від Заходу будь-які види озброєнь, в тому числі радянські. За словами Резнікова, головні пріоритети сьогодні - захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами.

Головним табу для Заходу сьогодні є літаки західних типів. Наприклад, Великобританія вважає це питання довгостроковою перспективою. Інші країни теж знаходять причини не давати літаки сучасних типів.

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