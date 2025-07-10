Спецпредставник президента засудив Москву за терор.

Війна Російської Федерації проти України спричинила рівень втрат та руйнувань, про які не чули з часів Другої світової війни.

Про це під час виступу на Конференції з питань відновлення України в Римі заявив спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог. "Атаки останнього тижня просто жахливі. Школи, лікарні, квартири та інша цивільна інфраструктура є цілями російських нападів. В результаті сотні українських людей загинули, включно з жінками і дітьми. Це має припинитися", - сказав він.

Представник американського президента також зазначив, що Дональд Трамп хоче досягти справедливого миру, після якого відбудеться повна відбудова України:

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"США визнають, що відновлення України є надзвичайно великим, але критично важливим завданням. І це також матиме вплив на весь європейський регіон".

Масовані обстріли України

Як відомо, останніми місяцями Російська Федерація наростила кількість "шахедів", якими б'є по Україні. Українські міста, зокрема Київ, зазнають наймасштабніших за весь час війни атак.

У ніч на 10 липня відбувся ракетно-дроновий обстріл, під час якого по країні було запущено близько 400 дронів і 18 ракет. Варто зазначити, що атака безпілотників досі триває.

Удар тривав всю ніч та призвів до загибелі щонайменше двох людей у столиці, десятків поранених та масштабних пошкоджень цивільної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський назвав ці атаки терактом та закликав до пришвидшення санкцій і збільшення поставок засобів протиповітряної оборони.

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