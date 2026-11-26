У Москві також уже відхилили пропозицію США.

У Європі вкрай скептично поставилися до ідеї надання гарантій безпеки Україні на підставі статті 5 НАТО, яку, зокрема, висунув спеціальний представник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Про це пише видання Le Monde.

Так, 19 листопада Кушнер заявив, що Росію цілком влаштовують післявоєнні гарантії безпеки для України, які ґрунтуватимуться на тих самих принципах, що й стаття 5 Статуту НАТО, яка передбачає спільну оборону.

Однак Москва швидко спростувала це твердження. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що будь-які подібні "креативні рішення" для Росії є неприйнятними.

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При цьому пропозиція Кушнера викликала "здивування" у європейців, які вказують на те, що не можна бути членом НАТО "наполовину", пише Le Monde.

"Що означає "близько до 5-ї статті"? Ви або в НАТО, або поза ним. Проміжного стану не існує", – зазначив дипломат однієї з країн-членів Альянсу.

Як пише видання, Європа прагне зайняти місце за столом переговорів з метою забезпечення довгострокової безпеки як для країн ЄС, так і для Києва.

Так, президент Франції Еммануель Макрон знову відкрито порушив питання про повноцінний вступ України до НАТО. Його підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, висловивши жаль з приводу того, що Київ не увійшов до складу Альянсу ще два десятиліття тому.

"Гадаю, сьогодні ми всі бачимо – особливо озираючись назад, – якою помилкою було не підтримати пропозицію США на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році щодо прийняття України до Альянсу. Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б уникнути", – заявив Мерц.

Водночас він не згадав, що саме його країна та Франція виступали проти такого розширення, відзначає видання.

"Україна починає створювати потужну армію. Краще, якщо вона буде у складі НАТО, а не поза ним", – зазначає Ханна Сміт, експертка з питань Росії з Університету Вааса.

Україні пропонують гарантії безпеки в обмін на поступки

Як повідомляв раніше УНІАН, США пропонують Україні членство в НАТО в обмін на Донбас. За даними ЗМІ, американська сторона запропонувала два можливі сценарії.

Згідно з першим із них, Україна має відмовитися від контролю над територіями на Донбасі – в обмін на повноправне членство в НАТО. Друга ідея полягала в тому, щоб заморозити конфлікт уздовж лінії фронту – при цьому частина території Донбасу залишилася б під контролем України, а також надати Україні гарантії безпеки для захисту від можливого нападу з боку Росії в майбутньому.

При цьому Зеленський вважає, що повноправне членство України в НАТО стане ефективнішою гарантією безпеки, ніж пропозиція щодо таких гарантій безпеки, які чимось нагадуватимуть 5-ту статтю договору про створення НАТО.

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